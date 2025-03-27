ما قيمة صدقة الفطر وما ثوابها؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن ثواب الإنفاق في سبيل الله عز وجل عظيم سواء أكان زكاة أم صدقة أم برّا وصلة، يقول الحق سبحانه في سورة الذاريات: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" ( الذاريات:١٥- ١٩)، ويقول سبحانه:"مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة: ٢٦١ )

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ الله مَالًا وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ" (سنن الترمذي).

وزير الأوقاف السابق: العناية بالفقير والمحتاج تعد من أهم الأولويات وبخاصة في الشهر الفضيل



وأشار إلي أنه لا شك أن العناية بالفقير والمحتاج تعد من أهم الأولويات وبخاصة في الشهر الفضيل ومع دخول العيد حيث يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) في حق الفقراء والمساكين:"أغنوهم في هذا اليوم"( الدارقطني والبيهقى)، ويقول: " صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"(سنن الترمذي).



وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أن صدقة الفطر فهي صدقة واجبة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" (متفق عليه)، وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للفقراء والمساكين.



وأوضح أنه يجوز إخراج القيمة وقدرها وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع الأزهر الشريف لهذا العام خمسة وثلاثون جنيها كحد أدنى ومن وسّع وسّع الله عليه، ويجوز إخراج صدقة الفطر طعاما من الأصناف الواردة في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه أو مما يقوم مقامها في الإطعام كالأرز والقمح وغيرهما مما يتقوت به، والعبرة في ذلك كله بما يحتاجه الفقير ويصلحه، فقد يكون النقد أفضل له وأوسع في تصرفه، وقد تكون حاجته إلى الطعام عند شحّه أكثر من حاجته إلى النقد، فالأمر على السعة.



وتُخرج صدقة الفطر عن المزكي ومن يعول حتى الأطفال الذين لم يصوموا ولو كان الطفل قد وُلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

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