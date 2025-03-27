على حساب صاحب المحل؟

كثيرة هي تلك الاتصالات والرسائل التي أتلقاها بين الحين والآخر طوال العام والتي تتكثف في شهر رمضان من مؤسسات ومستشفيات وجمعيات خيرية تحثني للتبرع.. ومع كل اتصال أجد من هو على الطرف الآخر وكأنه يقرأ نصًا حفظه عن ظهر قلب، ورغم أنني لا أشعر بالصدق الكافي الذي يجعلني أتبرع إلا أنني أتذكر مقولة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أن تخطأ في العطاء أفضل من أن تصيب في المنع فأجدني أتبرع حتى ولو بالقليل.

وفي كل رمضان تقريبًا أجد هذه المؤسسات القائمة بالأساس على التبرعات وقد ملأت الشاشات بإعلانات هي أقرب إلى التسول لجمع المزيد من الأموال، والمفارقة العجيبة بالنسبة لي أنني أقرأ وأشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لحفلات إفطار وسحور تقيمها بعض هذه المؤسسات في أماكن فخمة، على الأقل بالنسبة للبسطاء أمثالي، يحضرها المشاهير في مجالات مختلفة وينشرون صورهم على صفحاتهم وعلى وجوههم ابتسامات عريضة.

والسؤال هنا هذه الموائد العامرة على حساب من؟ هل المتبرع هو من يدفع الفاتورة أم هي جيوب السادة المسؤولين عن هذه الجمعيات والمؤسسات المسماة بالخيرية وحساباتهم الشخصية في البنوك؟ وهل هي لجمع المزيد من التبرعات لتغطية تكلفة الإفطار والسحور؟ وما حدود الرقابة عليهم والمحاسبة أيضًا؟

وهل المشاهير الذين يحضرون هذه الحفلات يتبرعون لها كما نفعل نحن أم يفطرون ويتسحرون فقط؟ وهل وجبات الطعام المقدمة إفطارًا وسحورًا كتلك التي تقدم للبسطاء المستهدفين من التبرع بل من إنشاء هذه المؤسسات بالأساس؟ بسلة ورز وفول وبيض وجبنة يعني أم أنواع من الأطعمة كتلك التي نراها في دراما القصور والمنتجعات والكمبوندات؟

أسئلة كثيرة تدور في ذهني وربما أذهان كل من يرون صور أو يقرأون أخبار تلك الحفلات ولكن الدهشة والاستغراب أكثر والحيرة أكثر وأكثر.



بالتأكيد أنا لست ضد أن يقيم القائمون على هذه المؤسسات والجمعيات حفلات إفطار وسحور بل وعذاء وعشاء أيضا، ولكن شرط أن تكون على نفقتهم الخاصة فإذا كانت كذلك فأؤيدها تماما، وإن كنت أرى أن الغلابة أولى.. أما إذا لم تكن فعلينا أن نتذكر واحدًا من أهم مشاهد فيلم أمير الظلام للنجم عادل إمام الذي قال فيه -لمعّوا وشوشكم واعملوا أحاديث ومؤتمرات وماتنسوش الدموع وانتوا بتتكلموا عنا في أحاديثكم-.

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