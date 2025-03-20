اختبارات المرايا

هل فكرت مرة وأنت في سيارتك الخاصة أو في المواصلات العامة أن تقرأ العبارة المكتوبة على المرآة.. الأبعاد غير حقيقية.. جملة لم ننتبه إليها كثيرًا رغم أنها في ظني تعكس عمقًا حياتيًا ليس فقط مَنْ يأتي خلفك أو عن يمينك أو شمالك لأن المرايا التي لا تعكس البعد الحقيقي لتفاصيل أيامنا هي الزيف بعينه.



كثيرة هي تلك المرات التي نقف فيها أمام المرآة ننظر إلى الظاهر منا ولكن هل حاولنا مرة الوقوف أمامها لنرى دواخلنا.. نفوسنا.. همومنا.. أفراحنا وأطراحنا.. إنتصاراتنا وهزائمنا.. ما فعلته الأيام فينا.. ما أصابنا من تجاعيد السنين مظهرًا وجوهر؟!



في ظني أننا جميعا في حاجة إلى تلك الوقفة لا أمام المرآة باعتبارها شيئا ماديا عاكسا للشكل، ولكن باعتبارها جلسة متأنية لنرى فيها أنفسنا ليس كما نشاء ولكن كما تكون هي.. وكما علمونا في المدارس أن المرايا إما مستوية تعكس الحقيقة أو مقعرة ومحدبة تشير إلى الزيف والكذب ومخالفة الواقع وأنت واختيارك..

إن المرايا في حياتنا ربما تكون قلب صديق وفيّ.. موقفًا لم نرى صعوبته في حينه.. أزمة تعلمنا منها.. لحظة سعادة إختلسناها من قسوة الأيام.. فقد حبيب رحل وترك في القلب غصه.. كلها مرايا تختبرنا ونختبر أنفسنا معها.



إن نظرتك في عين مرآتك هي في ظني نافذة ترى من خلالها الصادق فيك.. تبحث عن المفقود منك.. تعيش لحظة من التأمل حتى ولو خاطفة ومؤقتة.. تبتعد بملامحك الحقيقة عن زيف لا يعرفه غيرك لذلك عليك أن تجعل من وقوفك أمام المرآة سواء كانت بمعناها المادي أو المعنوي اختبارًا حقيقيًا يحدد لك أين تقف قدماك..

فكم من علاقات وأناس في حياتنا كانوا مرايا مستوية نرى فيها أنفسنا على طبيعتها وبوجهها الحقيقي فتجاوزنا بهم صعابًا وأصلحنا بهم عيوبًا وخطونا معهم وبهم خطوات إلي الأمام.



وكم من أناس ومواقف كانوا كمرايا السيارات أبعادها غير حقيقية تصيب عقلك بالتشويش وقلبك بغيم مشاعر سلبية وانسانيتك بما لا تحتمل فتقف مكانك وقد أصابك السكون الذي لا حراك بعده..

لكل ذلك علينا أن نحسن اختيار المرايا التي نرى فيها أنفسنا فليس كل عاكس صادق.

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