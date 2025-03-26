أمانة الفنون بحزب الجبهة الوطنية تصدر توصياتها حول أزمة الدراما

عقدت أمانة الثقافة والفنون والتراث بحزب الجبهة الوطنية برئاسة د.مدحت العدل اجتماعا لمناقشة تكليف د.عاصم الجزار للأمانة ببحث أزمة الدراما.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء الأمانة ونخبة من عناصر إنتاج العمل الفني من منتجين وكتاب سيناريو ومخرجين، وتم النقاش وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات العامة أبرزها:

- عودة الدولة متمثلة في قطاع الانتاج، لإنتاج الأعمال التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، مثل الأعمال الوطنية والتاريخية.

- رفض سيطرة وتحكم الممثل النجم في عناصر الإنتاج المختلفة، من خلال إتاحة الفرصة لأجيال المبدعين من الشباب وتشجيعهم وتمهيد المناخ الفني لعودة المنتج الخاص ليعمل وفق اقتصاديات وآليات السوق، على أن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.

الرقابة على المصنفات الفنية

- وشددت توصيات الاجتماع على تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية وزيادة مساحة الحرية في طرح الأفكار المختلفة مع الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع المصري.

أسباب تدهور الدراما

- وأوصى المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر يضم كل القائمين على الصناعة بما فيهم المنتجين المنسحبين من الساحة الفنية، لدراسة أسباب تدهور الدراما في بعض الأعمال، ووضع استراتيجية للنهوض بمستوى الأعمال الفنية بما يخدم المجتمع.

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