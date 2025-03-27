إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة حملات لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه وفق الجداول الزمنية المحددة

إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

أسفرت حملات إزالة التعديات بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 845 مترا مربعا.

التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مع التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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