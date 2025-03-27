الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

 نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة حملات لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية،  والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه وفق الجداول الزمنية المحددة

 

إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

 أسفرت حملات إزالة التعديات بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 845 مترا مربعا.

 

التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها

 وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مع التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات حماية الرقعة الزراعية

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

طن القصدير يسجل 31.8 ألف دولار اليوم الأربعاء 27-3-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية