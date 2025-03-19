"التطوع في زمن حروب الجيل الرابع"، ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ندوة توعوية حول التطوع في زمن حروب الجيل الرابع، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الأسبوع البيئي والابتكار المستدام خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2025.

وقد جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق، دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حاضر الندوة الدكتور طايع عبد اللطيف، المستشار السابق لوزير التعليم العالي، بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زينة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات وسط حروب الجيل الرابع التي تستهدف هدم القيم المجتمعية والتشكيك في الثوابت الوطنية والدينية، وهنا يأتى دور الجامعة فى تشكيل وعى الشباب وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم ونبذ الأفكار المتطرفة، ومساعدتهم فى تحكيم العقل والمنطق لتشكيل الرأى المعتدل، والحفاظ على الشخصية والهوية المصرية وخاصة بين الطلبة والطالبات.

الشعب المصري حائط الصد الأول في مواجهة حروب الجيل الرابع

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الشعب المصرى كان وما زال مركز ثقل الدولة المصرية وحائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن السنوات العشر الماضية شكلت اختبارًا لصلابة الشعب المصرى وثباته، مشددًا على ضرورة العمل على أن يظل هذا الشعب على قلب رجل واحد، وذلك من خلال الفهم والوعى للمخاطر والتهديدات.

ومن جانبها، فقد شددت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى غرس قيم المسؤولية والمواطنة الفعالة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد تناولت الندوة مفهوم التطوع كقيمة مجتمعية أساسية تعزز روح التعاون والانتماء، ودوره في مواجهة التحديات التي تفرضها حروب الجيل الرابع، والتي تعتمد على التلاعب بالعقول، وزعزعة الاستقرار المجتمعي، ونشر الشائعات والتضليل الإعلامي، مؤكدًا علي أن العمل التطوعي يُعزز مناعة المجتمع ضد هذه المخاطر، ويُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على المساهمة الفعالة في تنمية الوطن، وفي نهاية اللقاء أعرب الدكتور طايع عن سعادته بالمشاركة في ندوة بكلية التربية الرياضية عن التطوع والعطاء وعلاقة بتعميق الانتماء والولاء للوطن وصد مؤامرات الخونة داخليا التي تتمثل في تكوين طابور خامس للخونة في أماكن مختلفة ومفاصل الدولة

وشهدت الندوة نقاشات تفاعلية، حيث تم استعراض نماذج ناجحة من المبادرات التطوعية التي تساهم في التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في التصدي للمخاطر المعاصرة من خلال نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

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