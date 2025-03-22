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أخبار مصر

الأعلى للآثار يكشف حقيقة غرق متحف الفن الإسلامي نتيجة كسر ماسورة مياه

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي

 أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق في حالة جيدة من الحفظ ولم يتأثر من المياه التي غمرت شارع بورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية للشارع.

 

حقيقة غرق متحف الفن الإسلامي بسبب كسر في ماسورة المياه العمومية

 وأوضح  رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه فور انفجار ماسورة المياه قام المجلس الأعلى للآثار على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزيارة لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

 

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف آمن تماما ولم تصل إليه المياه حيث انحسرت في منطفة انتظار السيارات الخاصة به في الشارع، ولم تمتد إلى داخل المتحف.

وأشار إلى أن المتحف سوف يفتح أبوابه غدا الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستأنف استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال ساعات العمل الرسمية.

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