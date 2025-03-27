"تموين الإسكندرية" تستعد لعيد الفطر بغرفة عمليات وتكثيف الرقابة على الأسواق

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين، انه تم العمل على عدة محاور نستعرضها فى السطور القادمة المحور الأول انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية بقيادة السيد وكيل الوزارة، كما تشكلت غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية فرعية لمتابعة الموقف التمويني بأنحاء المحافظة.

وأضاف القلش، أن المحور الثانى المنافذ التموينية والتى تتمثل فى فروع المجمعات الاستهلاكية والتى تعرض جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية من اللحوم م الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك والأسماك المملحة والمدخنة والبيض والأجبان والأرز والمكرونات والزيوت والسمن والسكر والشاى والصلصة والدقيق والخضر والفاكهة وكعك العيد وغيرها.

وأشار القلش إلى أن المحور الثالث المخابز البلدية المدعمة، وذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية عليها لضمان إنتاج خبز بلدى دعم مطابق المواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة من أوزان وجودة مواصفات ومالك التأكد من وجود أرصدة دقيق كافية أثناء إجازة العيد، موضحا أن المحور الرابع يتضمن البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي والحرص على العمل أثناء إجازة العيد لتقديم خدمات صرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز للمواطنين.

وأكد معاون وكيل الوزارة، أن أسواق اليوم الواحد والتى أصبحت ركيزة أساسية لحوكمة الأسعار بالأسواق، حيث تشهد هذه الأسواق تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى ٣٠% مع جودة المعروضات وتنوعها مع استمرار التخفيضات وثقة المواطنين بها وزيادة التردد عليها، مضيفا أن المحور السادس مستودعات البوتاجاز وتوفير أسطوانات البوتاجاز سواء بالمستودعات أو من خلال سيارات التوزيع التى تجوب أنحاء المحافظة ليلا ونهارا، بينما تأتى محطات تموين السيارات والمرور عليها بصفة دورية لضمان عدم وجود أى تكدسات.

المحور الثامن الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والأسواق وخاصة أسواق الأسماك الطازجة والمملحة، حيث تكثف المديرية حملاتها الفجرية والصباحية والمسائية للمرور والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق وغيرها وذلك لضبط أداء القطاع التموينى بالمحافظة.

كل هذا يأتى فى إطار المجهودات التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من أجل تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والغير غذائية وحوكمة الأسعار بالأسواق لإسعاد المواطن السكندرى أثناء إجازة العيد.

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