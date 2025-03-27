الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

مطالب بسجن رئيس الاتحاد الاسباني 15 عاما بتهم فساد

الليجا
الليجا

تطالب النيابة العامة الإسبانية لمكافحة الفساد بالسجن لمدة 15 عاما ونصف للرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخيل ماريا فيار، بتهمة الفساد في القضية المعروفة باسم (سولي)، التي تحقق في شراء عقود بين عامي 2007 و2017، والتي يزعم أنها تسببت في خسائر للمؤسسة الرياضية بقيمة 4.5 مليون يورو. 

تهم فساد تلاحق رئيس الاتحاد الإسباني 

وقدمت النيابة العامة لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى المحكمة الوطنية ضد ثمانية أشخاص متورطين في هذه القضية، بما في ذلك نجل رئيس الاتحاد السابق، جوركا، والذي تطالب هذه الهيئة القضائية بسجنه لمدة سبع سنوات. 

كما تطالب النيابة الرئيس ونجله بدفع تعويض للاتحاد الإسباني لكرة القدم فيما بينهما بمبلغ 3.8 مليون يورو. 

ويواجه فيار، الذي كان أيضا نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقضى عدة أيام في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، اتهامات بالإدارة غير النزيهة والفساد التجاري والاختلاس، إلى جانب تزوير وثيقة تجارية، وتطالب النيابة بتغريمه بمبلغ مليون يورو تقريبا. 

ويواجه نائب رئيس الاتحاد الإسباني السابق خوان بادرون أيضا اتهامات في نفس القضية، وتطالب النيابة بسجنه لمدة ست سنوات ونصف.

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