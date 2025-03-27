بيسيرو يجهز زيزو ببرنامج خاص لمباراة سيراميكا

يولي بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اهتمامًا خاصًا بلاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو، تحضيرًا لمباراة الفريق المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، المقررة غدًا الجمعة.

يأتي هذا التحضير بعد أن خاض زيزو مباراتي منتخب مصر بشكل أساسي، مما أدى إلى تعرضه لضغط مباريات متواصل، ولذلك قام بيسيرو بتصميم برنامج تدريبي خاص لزيزو، يهدف إلى تجهيزه بأفضل صورة للمباراة الهامة.

البرنامج يشمل تدريبات بدنية وفنية تستهدف استعادة لياقته بشكل سريع، مع التركيز على الراحة والانتعاش العضلي.

من خلال هذا البرنامج، يسعى بيسيرو لتأهيل اللاعب بشكل مثالي، لتقديم أداء قوي ومؤثر مع الفريق في هذه المباراة المصيرية.

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