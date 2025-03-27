الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

ضبط 310 كيلو أسماك فاسدة بمطوبس في كفر الشيخ

المضبوطات
المضبوطات

 قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه قد تابع جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، في حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت وثلاجات الأغذية ببندر مطوبس، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

نتائج الحملة التموينية

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كجم أسماك مدخنة (رنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و150 كجم أسماك مملحة (سردين) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

‏أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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اسماك مطوبس تموين كفر الشيخ اسماك مملحة

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