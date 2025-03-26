استكمال أعمال رصف كورنيش مصيف بلطيم بتكلفة 10 ملايين جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ ‏‎كفرالشيخ، إنه قد تابع أعمال الرصف بالكورنيش الجديد بمدينة مصيف بلطيم، بطول 3 آلاف متر وعرض 8 أمتار وتكلفة 10 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 30‎%، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم صيف 2025 وتقديم أفضل خدمة للمصطافين ورواد المصيف، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



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أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة مشروعات الرصف بشكل مستمر، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مضيفًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يكلف بالالتزام بالمواعيد المحددة

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

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