الخميس 06 مارس 2025
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وكيل "صحة كفر الشيخ" يفاجئ مستشفى الرمد لمتابعة سير الخدمات الطبية

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل "صحة كفر الشيخ" يفاجئ مستشفى الرمد، فيتو

قام الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الرمد بكفر الشيخ، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار الجولات الرقابية لضمان جودة الخدمات الصحية

وقد رافقه محمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة.

  • تفاصيل زيارة وكيل الوزارة

وكان في استقبال الوفد المسؤول النائب الإداري للمستشفى، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم عبد القادر، الذي حضر ممثلًا عن مدير المستشفى، وشملت الجولة التفقدية عدة أقسام داخل المستشفى، إذ بدأ وكيل الوزارة جولته بقسم الاستقبال والطوارئ لمراقبة آلية استقبال الحالات الطارئة ومدى سرعة الاستجابة الطبية، لضمان تقديم الرعاية العاجلة للمرضى،  كما تفقد الصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يحتاجها المرضى.

كما شملت الجولة زيارة العيادات المسائية، مثل عيادتي الرمد والأسنان، وتابع مدى التزام الفرق الطبية بمواعيد العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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و شدد الدكتور محمد أبو السعد،  على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والحرص على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والالتزام بالمواعيد لضمان تقديم خدمة صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات المفاجئة التي تجريها مديرية الصحة بكفر الشيخ لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية، وتحقيق الرقابة المستمرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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الرمد الصحة كفر الشيخ خدمات طبية المرضي
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