الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال احتفالات عيد الفطر (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الإستعدادات الجارية داخل الحدائق والمتنزهات العامة، والتى من بينها حدائق فريال التاريخية وبلازا درة النيل ومدكور أبو العز لإستقبال المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال جولة لـ محافظ أسوان برفقة نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير وتجميل كافة الحدائق والمتنزهات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، وزيادة العمالة بكل حديقة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل لتصبح متنفس حيوى وترفيهى، وتكون واجهة جمالية وحضارية مشرفة أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية، وخاصة خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنه يتم بالتوازى الاهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات فى مختلف المدن والمراكز لتكون على نفس المستوى من الجاهزية الكاملة لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم فى إتاحة الأجواء الاحتفالية أمامهم للإستمتاع بهذه المناسبة العزيزة على الوجه الأكمل.

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​ أسوان عيد الفطر رمضان عيد حدائق

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