الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيخدم عليهم بنفسه، مهندس قبطي ينظم حفل إفطار جماعي للمسلمين في أسوان (صور)

مهندس مسيحي ينظم
مهندس مسيحي ينظم إفطارًا جماعيًّا في أسوان، فيتو

 نظم مهندس مسيحي بمحافظة أسوان إفطارًا جماعيًّا لأشقائه المسلمين في شهر رمضان المبارك، كنوع من المشاركة والألفة مع زملائه في العمل والعاملين في إدارة الري.

المهندس رامي عوض فؤاد، مهندس معمل هندسي بوزارة الري، من محافظة أسوان، قرر أن يشارك زملاءه والعاملين في محطات ري الطويسة بمركز دراو الإفطار الرمضاني، وتجمع المسلمون والأقباط على مائدة واحدة بالمحطة.

وأكد المهندس هاني عبد السلام، مدير إدارة محطات طلمبات كوم أمبو، أن زميله المهندس رامي شخص محب للخير، وأراد أن يشارك مشاعر المحبة والإخاء مع أشقائه المسلمين وينظم إفطار جماعى للزملاء المهندسين والعاملين بمحطة ري الطويسة رغم أنه ترك العمل في المكان وانتدب للعمل بمكان آخر في وقت قريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مسيحى ​سفرة رمضان افطار دراو

مواد متعلقة

محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" (صور)

محافظ أسوان يصدر قرارًا بحظر بيع وتداول الألعاب النارية بكافة أشكالها

شملت 48 قيادة، محافظ أسوان يعتمد حركة محليات

محافظ أسوان يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

العبد تتقدم بشكوى رسمية لوقف إعلان "بلبن"، وتتخذ إجراءات قانونية لحماية علامتها التجارية

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

مش عشان ابن الوزير، أشرف صبحي: ابني بيلعب رياضة وبيشق طريقه بدراعه

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يودع كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يضرب الأحمر بثلاثية

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

أرقام محرجة، عقدة كأس عاصمة مصر تواصل ملاحقة النادي الأهلي

منوعات

المزيد

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء ختم القرآن الكريم في اليوم 25 من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو دجانة الأنصاري صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية