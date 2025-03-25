بيخدم عليهم بنفسه، مهندس قبطي ينظم حفل إفطار جماعي للمسلمين في أسوان (صور)

نظم مهندس مسيحي بمحافظة أسوان إفطارًا جماعيًّا لأشقائه المسلمين في شهر رمضان المبارك، كنوع من المشاركة والألفة مع زملائه في العمل والعاملين في إدارة الري.

المهندس رامي عوض فؤاد، مهندس معمل هندسي بوزارة الري، من محافظة أسوان، قرر أن يشارك زملاءه والعاملين في محطات ري الطويسة بمركز دراو الإفطار الرمضاني، وتجمع المسلمون والأقباط على مائدة واحدة بالمحطة.

وأكد المهندس هاني عبد السلام، مدير إدارة محطات طلمبات كوم أمبو، أن زميله المهندس رامي شخص محب للخير، وأراد أن يشارك مشاعر المحبة والإخاء مع أشقائه المسلمين وينظم إفطار جماعى للزملاء المهندسين والعاملين بمحطة ري الطويسة رغم أنه ترك العمل في المكان وانتدب للعمل بمكان آخر في وقت قريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.