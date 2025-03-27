واصلت مديرية أوقاف الإسماعيلية فعاليات مبادرة “أحب مسجدي” بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين المديرية والمكتبة؛ لإقامة هذه الفعاليات، وتحت إشراف الواعظة الدكتورة رانيا مصطفى، وذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تعزيز القيم الدينية، وترسيخ الانتماء للمسجد في نفوس النشء.

أحب مسجدي، مبادرة بين وزارة الأوقاف ومكتبة مصر العامة



شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من الأطفال رواد المكتبة، حيث أقيمت في أجواء إيمانية وتفاعلية مبهجة، تخللها العديد من الأنشطة الهادفة، منها حملات تنظيف وتزيين للمسجد، ومسابقات دينية، وورش تعليمية وتثقيفية للأطفال، بالإضافة إلى محاضرات توعوية حول أهمية المسجد ودوره المحوري في حياة المسلم، باعتباره منارة للعلم والعبادة والتربية.

وقد لاقت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وأشاد أولياء الأمور والمشاركون بأهمية هذه المبادرات في تنمية الوعي الديني لدى الأطفال، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية والدعوية في خدمة المجتمع، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى النشء.



واختُتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الوزارة لنشر القيم الأخلاقية والدينية السامية، وربط الأجيال الجديدة ببيوت الله.

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