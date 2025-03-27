الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

مدافع الإنتر يضع روشتة الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال

انتر ميلان
انتر ميلان

 أكد بنيامين بافارد مدافع إنتر ميلان، أن مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية، مشددا على أن من سيدافع بشكل أفضل سيفوز.

 

وقال بافارد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لدي أصدقاء كثيرون في بايرن، نموت هناك لأربع سنوات رائعة، وفزت بكل شيء، والآن أدافع عن ألوان النيراتزوري".


وأضاف: "ستكون مباراة متوازنة، ومن يدافع بشكل أفضل سيفوز، إنهم يعشقون الاستحواذ ويهاجمونك بقوة، علينا أن نكون أكثر صفاءً في التعامل مع الكرة ونكون مستعدين للمقاومة".

 

وتابع المدافع الفرنسي: "ستكون هناك لحظات من المعاناة لكن ستتاح لنا الفرص".

وأشار: "في بايرن يتنفسون التاريخ والتنظيم والانتصار والصلابة، لكن إنتر نادٍ كبير بنفس القدر، وحب جماهيره لا حدود له، لا شيء يضاهي سان سيرو الممتلىء، وأود أن أكرر احتفال العام الماضي بالعديد من الألقاب".

 

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

 وتقام مواجهة الذهاب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل، على ملعب أليانز أرينا، فيما يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع في معقل النيراتزوري.

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