الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يواجه أزمة قوية قبل مواجهة إنتر ميلان

نوير
نوير

يواجه مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق السمانة التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.

انتكاسة مانويل نوير 


وكان نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات أمس السبت.

ووصف بايرن الإصابة بـ"رد فعل" وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية، بينما كشفت وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأحد، أنه كان تمزقا عضليا آخر.


وتعرض نوير صاحب 39 عاما لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها بايرن على باير ليفركوزن 3 /0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 مارس الجاري.

والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي (29 مارس) وأوجسبورج (4 من الشهر المقبل)، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل المقبل.

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أبطال أوروبا إنتر ميلان بايرن ميونخ حارس مرمي بايرن ميونخ مانويل نوير

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