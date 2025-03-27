هل يستكمل الأهلي الدوري بالناشئين؟.. شوبير يكشف التفاصيل ويستنكر لجوء مجلس الخطيب لهذه الخطوة.. وهذا تاريخ مواجهات القلعة الحمراء بالشباب

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة تتعلق بمقترح استكمال الأهلي مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز لكرة القدم، بفريق للناشئين من مواليد 2005، بعد رفض اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي ضد رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة مع الزمالك، التي تم احتسابها لصالح الأبيض بنتيجة 3-0.

انسحاب الاهلي من القمة

وكان الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة ضد نادي الزمالك بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، رغم طلباته بضرورة تواجد طاقم تحكيم أجنبي لتوفير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبعدما غاب الأهلي عن المباراة قررت رابطة الأندية توقيع عقوبات قوية على الأهلي منها خصم 3 نقاط بنهاية الموسم واعتباره منسحبا أمام الزمالك وخسارته بنتيجة 3-0.

مقترح خوض الاهلي الدوري بالناشئين

وقال “شوبير” عبر قناة "الأهلي": إن هناك رأي لخوض باقي مباريات الدوري بالناشئين، لكنه شدد على أنه يرفض هذا الرأي تماما، وأن التجربة أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة كانت مريرة بالنسبة له ولكل أهلاوي، وأن الأهلي لا يخوض أي بطولة إلا بمظهره القوي، باستثناء بطولات أقل أهمية مثل كأس الرابطة، مؤكدا أن الدوري المصري يظل هدفا رئيسا للفريق.

وأوضح أنه رغم كل الظروف فإنه لا يزال أمام الأهلي سبع مباريات، وإذا تمكن من الفوز بها جميعا، فسيصبح "البطل الفعلي" للدوري.

وأضاف: "الأهلي لو كسب السبع مباريات، سيحسم موقفه في الدوري ويؤكد جدارته، كما أنه سيضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ويثبت أنه اتخذ موقفا حازما لكنه لا يزال يقاتل في الملعب".

وأشار شوبير إلى أن قرار استكمال الدوري يعود في النهاية إلى مجلس إدارة الأهلي، موضحًا أنه سيظل داعما للنادي في جميع الأحوال.

وواصل: "أحيانا بتخرج وأنت متعور بس بتقول مش مهم، أنا خلاص بدأت أحط نظام لكرة القدم في مصر".

وختم شوبير حديثه قائلًا: "أنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية، ولا أمثل النادي في هذا الرأي، لكني أرى أن الأهلي عليه استكمال مبارياته المتبقية في الدوري، لأن ذلك سيؤكد للجميع أنه لا يزال رقمًا صعبًا في الكرة المصرية".



وطرح أحمد شوبير سؤالًا على جمهور نادي الأهلي "الانسحاب من الدوري أم الاستكمال بالناشئين أم الاستمرار بالفريق الأول؟".

يرى أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيستمر في شكواه ضد قرارات رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة 130.

لجوء الاهلي للجنة الاولمبية

ولجأ الأهلي إلى اللجنة الأولمبية من أجل الوصول إلى حل والتي أصدرت مساء امس الأربعاء، بيانا يؤكد أن قرارات الرابطة المصرية المحترفة باعتبار الأهلي خاسر مواجهة القمة مع خصم ثلاث نقاط أخرى في نهاية الموسم لعدم خوضه مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري.

اللجنة الاولمبية ترد علي الاهلي

وقال اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية،: إن النادي الأهلي أكد أنه لم يطلب حكامًا أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

وأضاف القماطي، في تصريحات تليفزيونية: "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصة بكل ما يعرض عليها من مشاكل تتعارض مع اللوائح".

وتابع:" ننظر الشكاوى من حيث تطبيق اللوائح، وسبق وأن تقدم اتحاد الكرة ولجنة الحكام في وقت سابق بشكاوى وتم النظر فيها".

وعن شكوى الأهلي قال: "الأهلي أرسل الشكاوى على مرحلتين، وطلب ضرورة وجود تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة حتى لا يتم إهدار حق الأندية، والشكوى الثانية كانت يؤكد أنه تضرر من قرار الرابطة، وأنه لم ينسحب من مباراة القمة".

وشدد: "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب، وأن الرابطة هي من طلبت حكامًا أجانب، ولجنة اتحاد الكرة أعلن وجود طاقم مصري".

وواصل: "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، واتحاد الكرة أكد أن الأهلي لم يطلب حكام أجانب، والأهلي لم يقل في شكواه أنه طلب حكامًا أجانب، وإنما أكد أن الرابطة هي من طلبت".

وأكمل: "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي، من حيث اللوائح وليس فنيًّا، ولم نناقش أي تفاصيل ولكن تم النظر في ردود الرابطة والاتحاد، ولم نرد على الأهلي على طلبه عقد جلسة استماع".

وزاد:" اللوائح والشواهد ثابتة، لذلك كان القرار سريع، ولم يحدث أي تواصل مع أي حجة للتأثير في قرارنا".

موقف الأهلي بعد قرار الاوليمبية

ويعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد أداء مناسك العمرة.

ومن المنتظر أن يتم دراسة الموقف كاملا بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية سواء بالانتظار لقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم أو غيرها.

وهناك تراجع عن اللجوء للقضاء المدني لحل مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية خاصة أن تلك القضية تستغرق فترة تزيد عن المتبقي من عمر مسابقة الدوري وبالتالي رحيل المجلس الحالي للرابطة.

استكمال الدوري بالناشئين موسم 2022

وشهد أغسطس موسم 2022 قرارا مفاجئا اتخذه النادي الأهلي باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة بدءً من لقاء الاتحاد السكندري بستاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري المصري، والتي كان يحتل خلالها المركز الثالث مع تبقي له سبع مباريات.

56 نقطة جمعها الأهلي في بطولة الدوري من 27 مباراة، ليبتعد بفارق 13 نقطة عن الزمالك المتصدر بـ69 نقطة من 29 مباراة، لتتصعب مهمة المارد الأحمر في حصد اللقب حيث يكفي الفارس الأبيض اقتناص 9 نقاط للاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي.

وبعد التعادل أمام فاركو، موسم 2022 في لقاء شهد جدلا تحكيميا واسعا بعد إلغاء هدف للأهلي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"، أهدر الأهلي نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على اللقب مع الزمالك وبيراميدز، ليبتعد بصورة كبيرة عن الصراع ويصبح مهددا بخسارة اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بيانا أعلن خلاله استكمال البطولة بالناشئين للاسباب الآتية:

1- اعتراضا على الحكام

2- إراحة اللاعبين الأساسيين بعد مشاركتهم بشكل متلاحم لمدة ثلاثة مواسم متتالية حتى يحصلون على فرصة للراحة بدلا من اللعب لموسم رابع على التوالي بلا راحة.

3- إعداد جيد للاعبين بعد ابتعاد الأهلي بصورة كبيرة عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021/2022، سيستغل الأهلي مبارياته المتبقية في البطولة من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2022/2023، ووقتها سيستعيد الفريق قوامه الأساسي بنشاط ودوافع أخرى.

4- اكتشاف مواهب حيث سيمنح المدير الفني للفريق ريكاردو سواريش فرصة لرؤية اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة والوقوف على مستواهم، من أجل الاعتماد عليهم.

هذا بالإضافة إلى اكتشاف بعض المواهب من قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش قائمة ضمت 24 لاعبا بينهم 11 لاعبا ناشئا لمباراة الاتحاد السكندري

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري 8 وجوه جديدة من قطاع الناشئين لم يشاركوا مع الأهلي بالدوري من قبل، وهم: حمزة علاء، محمد أشرف بكري، محمد خليفة نصير، محمد أحمد "شرقية"، محمد حمدي علي، ميدو نبيل، أحمد سيد عبد النبي، وعلي عمرو.

إيقاف 16 لاعبا للأهلي

في الدور الأول للكأس موسم 85 فاز الأهلى حامل لقب الكأس ثلاثة أعوام متتالية وقتها على طنطا بخماسية نظيفة، ثم فى ربع النهائى فجر الأهلى واحدة من أكبر مفاجآت الكأس، وهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، المفاجأة كانت أن الأهلى لعب المباراة بفريق من الناشئين بعد إيقاف 16 لاعبًا.

فقد أعلنت الصحف المصرية فى صباح الـ 24 من يوليو عام 1985 عن استقاله محمود الجوهرى المدير الفنى للأهلى من تدريب الفريق الأحمر قبل 10 أيام من مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة كأس مصر بعد أن فضل الجوهرى إعلان استقالته من خلال وسائل الإعلام على عكس مبادئ النادى الأحمر.

ومن بعدها قام 16 لاعبًا أبرزهم مختار مختار وماهر همام ومحمد عامر وحسام البدرى وزكريا ناصف بإعلان تضامنهم مع الجوهرى فى حركة تمرد شهيرة وقاموا بإقامة معسكر منفرد فى أحد فنادق مصر الجديدة.

فما كان من صالح سليم رئيس الأهلى وقتها إلا أن استبعد الفريق بأكمله، وأوقف 16 لاعبًا لمدة شهر بتهمة التمرد

ناشئي الاهلي يفوزون علي الزمالك موسم 85

فى يوم 4 أغسطس 1985 كانت الجماهير مع واحدة من أكبر المفاجآت فى تاريخ بطولة كأس مصر عندما فاز الأهلي بفريق من الناشئين على الزمالك في دور الثمانية، لبطولة كأس مصر موسم 1984- 1985.

المباراة أقيمت باستاد القاهرة وقادها الحكم الإيطالى كارلو لونجي، والذى قام بطرد أيمن يونس لاعب الزمالك.

بعدما أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بيانا أعلن خلاله استكمال البطولة بالناشئين.

ولم يدخل محمود الجوهرى النادى كمدرب طوال فترة تولى المايسترو رئاسة النادى، أو حتى بعدها، بعد أن تحولت علاقة الصداقة بين الجنرال والمايسترو إلى قطيعة أبدية.

ناشئو الأهلي يطيحون بالاسماعيلي

ناشئو الأهلي أكدوا أن الفوز على الزمالك لم يكن صدفة حيث فازوا على الترسانة بهدف شمس حامد في نصف النهائي، ثم فازوا بالكأس بعد التفوق على الإسماعيلي في المباراة النهائية بهدف طارق خليل.

مثّل الأهلي: أحمد شوبير وعلاء عبد الصادق وأحمد جمال وضياء عبد الصمد ومحمد سعد، وبدر رجب وحمادة مرزوق "طارق خليل" ومحمد السيد ومحمد عبد العزيز "عاطف القباني"، وحسام حسن وشمس حامد.

وقاد الزمالك وقتها: ناصر عبد اللطيف ومحمد صلاح وهشام يكن وسعيد الجدي وبدر حامد وفاروق جعفر وأحمد عبد الحليم" محمد حلمي " وأشرف قاسم وأيمن يونس وطارق يحيى "مجدى شلبي" والغاني إيمانويل كوارشي.

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