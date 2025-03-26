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رياضة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

الأهلي وزد
الأهلي وزد

خسر النادي الأهلي أمام نظيرة فريق زد إف سي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن استعدادا المارد الأحمر لمواجهة الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الأهلي يخسر امام زد وديا

تقدم النادي الأهلي في الشوط الأول من المباراة بهدف سجله المغربي اشرف داري قبل أن يعود زد ويفوز بالمباراة. 

وشهدت المبارا الأهلي غياب اللاعبين الدوليين عن الأحمر، فيما دفع كولر باللاعبين العائدين من الإصابة والشباب خلال احداث الشوط الثاني. 

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، الثلاثاء المقبل الموافق يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

القيمة التسويقية لـ الأهلي والهلال السوداني

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو.

وذالك يعني أن النادي الأهلي يتفوق على نظيره الهلال في القيمة التسويقية بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شاشة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.   

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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