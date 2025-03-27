إجراء تحليل مخدرات لسائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة صديقه بحدائق أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة آخر إثر اصطدامه بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية في حادث تصادم، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه وتم نقلهما للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويتولى رجال المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، بأنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) وصديقه.

وتسبب الحادث في وفاة الطالب في الحال، وإصابة صديقه الذي كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

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