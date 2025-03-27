مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالمنوفية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنوفية.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة – أحد مهربي المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية في جنايتي "مخدرات وسلاح ناري" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب في إصابة ضابط وفردي شرطة، بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية – 2 فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.