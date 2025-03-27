الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالمنوفية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنوفية.

 

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تمكن  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة – أحد مهربي المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية في جنايتي "مخدرات وسلاح ناري" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب في إصابة ضابط وفردي شرطة، بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.  
 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية –  2 فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

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مصرع عنصر إجرامى مواجهة بين الشرطة ومتهم بالمنوفية مديرية أمن المنوفية قطاع الأمن العام

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