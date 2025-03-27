بعد ارتفاع الإيرادات الضريبية 38%، خبير: وزير المالية مستمر فى حملته لزيادتها

علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على زيادة الإيرادات الضريبة 38%، واصفًا هذه الزيادة بأنها "شيء يفرح"، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية تحسب لوزير المالية أحمد كجوك، الذي وصفه بـ "وزير المالية النشط"

زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية ٣٨٪

وأكد هاني توفيق أن وزير المالية أحمد كجوك مستمر في حملته لزيادة الإيرادات الضريبية أكثر، مقترحًا زيادة الحصيلة الضريبية في الإنتاج المحلي من 14% إلى 25%، للقضاء على عجز الموازنة والدين الداخلي ومعظم التضخم.

وزير المالية أحمد كجوك، فيتو



وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن زيادة الإيرادات الضريبية: "زيادة الإيرادات الضريبية ٣٨٪ عن الربع المماثل من العام السابق شىء يفرح، ويحسب لوزير المالية النشط، والمستمر فى حملته لزيادتها أكثر."

وعن اقتراحه بزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، قال هاني توفيق: "لو تم زيادة الحصيلة من ١٤% إلى ٢٥٪ من الناتج المحلى مثل بعض الأسواق الناشئة، لقضينا على عجز الموازنة، والدين الداخلى، ومعظم التضخم."

زيادة الإيرادات الضريبية خلال 8 أشهر

جدير بالذكر أن وزير المالية أحمد كجوك كشف عن زيادة الإيرادات الضريبية خلال الـ8 أشهر الماضية إلى نحو 38% دون أى أعباء أو أسعار ضريبية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لم تشهدها البلاد منذ 2005، وذلك في لقاءه مع رئيس الوزراء لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي.

زيادة حصيلة الموارد الضريبية هذا العام، فيتو

وقال وزير المالية أحمد كجوك: "نستهدف العام المالى المقبل زيادة الحصيلة الضريبة بمعدل 1%، من أجل تمويل جهود التنمية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ذات الأولوية."

وأكد كجوك أن الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

وتابع وزير المالية "أنه خلال هذه الفترة، تحسنت إدارة الدين، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، من خلال ترتيب أولويات الإنفاق؛ ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي."

أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل

وأشار أحمد كجوك إلى أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبتي 29% و24% على التوالي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وأن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز إلى 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025."

زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي، فيتو



وكشف وزير المالية أحمد كجوك عن أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وتمثل المحور الأول في دفع النمو والنشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص عمل خاصة، من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية، وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

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