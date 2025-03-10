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اقتصاد

وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38%

وزير المالية،فيتو
وزير المالية،فيتو

 قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

 

 واضاف خلال لقائه مع الصحفيين أنه اذا ما حيدت آثار انخفاض قناة السويس في الضرائب، وكان معدلها نفس معدل العام الماضي، لكانت الحصيلة ارتفعت بنسبة 45% وهو أعلى معدل حدث دون رفع أسعار الضرائب منذ عام 2005. 

 

وأكد وزير المالية، أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

 

أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. أكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلًا: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». أضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.


 

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