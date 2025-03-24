بعد إنشاء أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لوزير المالية أحمد كجوك، مؤكدًا استجابة وزارة المالية لإصدار صندوق عقاري، كحل لإسكان الشباب بالإيجار، والذي اعتبره الحل الوحيد لأزمة الإسكان، وسداد مديونية هيئة التعمير.

إصدار أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار

وطالب هاني توفيق وزارة المالية بإقرار إعفاء ضريبي على أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، حتى تصبح الأسعار في متناول الشباب، مؤكدًا أن الصندوق سيؤدي لشطب الديون المعدومة بالبنوك، وتحقيق عائد لمستثمرى العقارات.

وقال هاني توفيق في رسالته التي وجهها لوزير المالية: "إلى وزير المالية المحترم: أخيرًا تم الاستجابة ويتبقى الاعفاء الضريبى، حيث تم اصدار اول صندوق عقارى كحل وحيد لاسكان الشباب بالايجار، وسداد مديونية الهيئة، وشطب الديون المعدومة بالبنوك، وتحقيق عائد لمستثمرى العقارات".

تطبيق التشاركية العقارية لتملك الوحدات العقارية وإدارتها

جدير بالذكر أنه تم إطلاق صندوق "SDC "المصري تطبيق "فريدة" للتشاركية العقارية، والذي يهدف إلى تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في ملكية الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك السكنية والطبية والفندقية والإدارية في مشروعات داخل المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة.

صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، فيتو



وتعتمد فكرة التطبيق على تقسيم الوحدة العقارية إلى 40 حصة مع تحديد حد أقصى 5 حصص لكل مشتري، مما يتيح للمستثمرين الأفراد فرصة إمتلاك أجزاء من وحدات داخل مشروعات كبرى بعد استلام الوحدة، يمكن بيعها وتقسيم عائدها بين المالكين.

كما يمكن، بعد استلام الوحدة، إدارتها وتأجيرها من خلال شركة SDC التابعة للصندوق، على أن يتم توزيع الإيرادات شهريًا على المستثمرين، مما يوفر لهم مصدر دخل ثابت.

يشير الخبراء إلى أن التطبيق حقق نجاحًا سريعًا بعد أيام قليلة من إطلاقه، حيث تم بيع أكثر من 32 وحدة بقيمة دفترية بلغت 200 مليون جنيه، بما في ذلك وحدات بيعت خلال 28 ثانية فقط من وقت طرحها.

200 مليار جنية غير مستغلة في مصر

يذكر أن مصر خلال الـ10 سنوات السابقة نفذت ما يزيد على 2 مليون وحدة سكنية متنوعة، بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وبخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة.

إسكان الشباب، فيتو



ويقدر حجم السوق العقارية غير المستغلة في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منها ما هو جاهز للتصدير للخارج.

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