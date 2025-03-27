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اقتصاد

ترامب يهدد كندا والاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

 هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال تعاونهما معا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: «إذا عمل الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، فسنفرض رسوما جمركية كبيرة، أكبر بكثير من المخطط لها حاليا، على كليهما من أجل حماية أفضل صديق لهذين البلدين على الإطلاق».

 

فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات

 وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، في خطوة توسّع نطاق الحرب التجارية العالمية، ما أثار انتقادات وتهديدات بالرد من حلفاء الولايات المتحدة المتضررين من القرار.

من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطوة بأنها «سيئة للشركات، وأسوأ للمستهلكين»، بينما اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الرسوم الجمركية «هجوم مباشر» على العمال الكنديين، مشيرا إلى أن بلاده تدرس اتخاذ تدابير مضادة.

وستدخل الرسوم الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل المقبل، أي بعد يوم واحد من تطبيق رسوم جمركية مضادة تستهدف الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.

واردات الصلب والألومنيوم

وتضاف هذه الرسوم إلى إجراءات سابقة فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، والسلع المستوردة من المكسيك وكندا والصين.

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فرض رسوم جمركية على الويسكي الأمريكي

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيؤجل المجموعة الأولى من التدابير المضادة إلى منتصف أبريل نيسان، والتي تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الويسكي الأمريكي، وردا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على جميع أنواع النبيذ والمنتجات الكحولية الأخرى من الاتحاد الأوروبي.

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واردات الصلب والألومنيوم الاتحاد الاوروبي ترامب الرسوم الجمركية المفوضية الأوروبية الحرب التجارية

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