ترامب يفرض رسوما على السيارات غير الأمريكية، والاتحاد الأوروبي يعلق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بنسبة 25%.

ترامب يفرض رسوما على السيارات غير الأمريكية

وقال ترامب للصحفيين: "إن هذا سيعزز النمو.. سنفرض رسومًا بنسبة 25 % بصورة فعالة".

وأضاف "سنجعل الدول التي تتعامل تجاريًّا مع بلدنا وتأخذ ثرواتنا تدفع ثمنًا باهظًا.. ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".

وصرح من البيت الأبيض: "إذا صنعت في الولايات المتحدة فلن تفرض أي رسوم جمركية على الإطلاق".

وقال أحد المستشارين: "هذه الرسوم الجمركية على السيارات ستضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع".

وسيدخل هذا الارتفاع حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل، بحسب الرئيس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحصيل ضرائب بقيمة 100 مليار دولار.

ويشير البيت الأبيض إلى أن الخطوة ستدعم الصناعة المحلية، لكنها قد تضغط على صناع السيارات الذين يعتمدون ماليا على سلاسل الإمداد العالمية.

الاتحاد الأوروبي يعلق على رسوم ترامب على السيارات

ومن جانبها قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يأسف "بشدة" للرسوم الجمركية الأمريكية التي ستفرض على السيارات غير المصنعة داخل الولايات المتحدة.

وقد تكون الرسوم معقدة حتى بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية، حيث إنها تحصل على المكونات التي تستخدمها من مختلف أنحاء العالم، مما يعني أنها ستواجه تكاليف أعلى ومبيعات أقل.

جدير بالذكر أن سهم شركة "جنرال موتورز" انخفض حوالي 3% في جلسة التداول بعد ظهر يوم الأربعاء.

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