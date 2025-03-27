أحمد زكي.. عشرون عامًا على رحيل النجم الأسمر.. بدأ مسيرته الفنية بدور صغير في «هاللو شلبي».. «شفيقة ومتولي» أولى بطولاته.. و«هو وهي» بصمته الأشهر في رمضان

أحمد زكى ، الشهير بالنجم الأسمر أو النمر الأسود، عبقرى تمثيل كوميدى وتراجيدى كما أجاد تجسيد الأدوار الصعبة واستطاع أن يثبت فى بداية وجوده كفنان وسط أباطرة التمثيل، فتألق فى السينما والمسرح والدراما، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2005.

أثناء دراسة الفنان أحمد زكى بمعهد التمثيل اختاره الفنان عبد المنعم مدبولي في دور صغير بمسرحية هاللو شلبي ووصف بسببه بالكوميديان الصعلوك، وبعد نجاح أحمد زكي في هاللو شلبي، تم اختياره ضمن مجموعة من الشباب الجدد خريجي معهد التمثيل لبطولة مسرحية مدرسة المشاغبين التي نجحت نجاحا كبيرا واستمر عرضها أربع سنوات، وجاءت البداية السينمائية فى فيلم "ولدى" عام 1972، ثم جاءت أول بطولة سينمائية فى فيلم "شفيقة ومتولى " مع سعاد حسنى.

أحمد زكى فى دور طه حسين



اختار المخرج يحيى العلمى الفنان أحمد زكى لتمثيل دور الدكتور طه حسين فى مسلسله "الأيام " الذى عرض فى رمضان عام 1979، وهو عبارة عن سيرة ذاتية للدكتور طه حسين، وبالرغم من عدم اقتناع اسرة الدكتور طه حسين به كممثل إلا أن المسلسل كأول بطولة تليفزيونية له نجح نجاحا كبيرا.

ويحكى الفنان أحمد زكى فى أوراقه كيف أسند إليه الدور فى المسلسل التليفزيونى "الأيام" والمتاعب التى تعرض لها والاعتراضات على ترشحه فيقول: توصل المخرج يحيى العلمى إلى ضرورة البحث عن وجه جديد بعد تقديم الفنان محمود يس دور طه حسين فى فيلم قاهر الظلام، واستقر الأمر على، وقال لى العلمى: أنت خلاص حاتعمل دور طه حسين، فأصابتنى الرهبة وأنا جالس على الترابيزة مع فطاحل الممثلين وهم مجموعة عمل الأيام، وكنت أحيانا أغلط فى نطق بعض الكلمات بالفصحى فأسمع سخرية الحضور منى بالقول: عميد الأدب العربى هل يغلط في العربي؟ وده يعمل طه حسين إزاى بلا نيلة، وكان أكثرهم صراحة معى الفنانة أمينة رزق التى قالت لى: ياضنايا أنا شفت لك مدرسة المشاغبين كنت لايق فيها، لكن مالك أنت ومال طه حسين ؟

شاهين والمليجى أول المشجعين

وأضاف أحمد زكى: أقولها حقيقة إن محمود المليجي ويحيى شاهين شجعاني على أداء الدور بل أن محمود المليجي هدد بالانسحاب من الأيام إذا استغنوا عنى، وقال إنني أحسن واحد يؤدى الدور ولم أنسَ له ذلك كان استاذا بحق.

العمل الدرامي الوحيد لـ سعاد حسنى

وجاءت أشهر أعمال أحمد زكي في التليفزيون المسلسل الرمضانى "هو وهي " أخرجه يحيى العلمى أيضا بطولة سعاد حسني وعرض في رمضان عام 1405 الموافق عام 1985، فكرة الكاتبة سناء البيسى وسيناريو وحوار الشاعر صلاح جاهين، وهو أول وآخر عمل لسعاد حسنى في التليفزيون، وآخر عمل لأحمد زكى،لحن اغانيه عمار الشريعى وكمال الطويل.

الفنان احمد زكى

هو وهى مسلسل درامى كوميدى الذى قدم فيه أحمد زكى شخصية “ هو ”وقدمت سعاد حسنى " هى " كما تقول عنه مؤلفته سناء البيسى هو عبارة عن قصص قصيرة في قالب التغريدات التي نشرتها في يومياتها بجريدة الأهرام ثلاثين تغريدة كان من المقرر إذاعتها على ثلاثين يوما في شهر رمضان خاصة وأن هناك سيناريوهات أعدت بالفعل وأغانى تم تلحينها إلا أن المخرج يحيى العلمى اكتفى بسبع حلقات فقط فقد قام هدم المعبد بعدما أفقدته البطلة سعاد حسنى أعصابه ومن كثرة تدخلها في العمل في الفاضية والمليانة أثناء تصويره.

أحمد زكى وسعاد حسنى فى اسكتش خالى البيه

كانت سعاد حسنى رافضة تماما للتمثيل في التليفزيون إلا أن المذيعة سامية صادق وكانت رئيسة التليفزيون استطاعت إقناعها بالمشاركة في مسلسل “ هو وهى" وحصلت على خمسة آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة بينما حصل أحمد زكى على ألفين جنيه فقط، وعندما أمتنع يحيى العلمى عن تصوير باقى حلقات المسلسل توسلت له البطلة سعاد حسنى لاستكمال تصوير هو وهى لكنه رفض، وتدخلت سناء البيسى إلا أن المخرج كان قد اكتفى بسبع حلقات ثم مد العرض إلى 10 حلقات فقط، حتى أن الفنان أحمد زكى قال: لو أننى مكثت أقوم ببطولة حلقات هو وهى بتعدد أدوارى فيها طيلة حياتى لما رغبت في عمل فنى آخر.

المخرج يهاجم أبطال المسلسل

هو وهى بطولة أحمد زكى وسعاد حسنى المسلسل هو أول التجارب التلفزيونية للسندريلا سعاد حسنى بل هو العمل التليفزيونى الوحيد، وقد خرج على لسانها عدة تصريحات أثناء تصوير مسلسل هو وهى حيث قالت إنها عانت كثيرًا أثناء تصوير المسلسل لما تميز العمل فيه بالإيقاع البطيء وعدم التجهيز رغم الإمكانيات الضخمة التي خصصت لمسلسل هو وهى، إضافة إلى أنها كانت ترغب أن تتضمن الحلقات استعراضات أكثر لها لكن المخرج رفض وتجاهل غنائها وقام بمهاجمتها بالصحف.



"هو وهى" مسلسل عبارة عن حلقات منفصلة، تناقش كل حلقة قضية مختلفة من قضايا الرجل والمرأة وعلاقة كل منهما بالآخر، وتقدم سعاد حسنى مع النجم أحمد زكى مجموعة من الأغانى الاستعراضية التي غنتها سعاد حسنى وما زال يرددها الجمهور حتى الآن، ومنها أغنية صباح الخير يامولاتى، جلابية بارتى، عيد ميلاد سعيد يانسمة، البنات البنات ألطف الكائنات، جرس الفسحة ضرب ضرب، بابا زمانه جاي، حلقاتك برجالتك، لتجيبلى شكلاتة يا بلاش يا وله، وغيرها وغنى الفنان أحمد زكي أغنية «لأ اثبت متخليش ولا واحد يشمت".



ويقدم "هو وهى" معالجة درامية خفيفة لمشكلات واقعية من الحياة من خلال نصف ساعة، والموسيقى التصويرية لعمار الشريعى وكمال الطويل، شارك في البطولة حسن عابدين، وداد حمدى، تحية كاريوكا، نبيلة السيد، محمود الجندى، إنعام سالوسة، عبد الحفيظ التطاوى زهرة العلا، زيزى مصطفى وغيرهم.

خالي البيه أشهر الحلقات

ومن حلقات مسلسل هو وهى: خالى البيه، جرس الفسحة، المدام حامل، عيد ميلاد نسمة، وصباح الخير يامولاتى وغيرها، وفيها تغنى سعاد حسنى وأحمد زكى في مقدمة الحلقات أغنية تقول:( هو وهى، هي وهو، لأهو وهى، لأ هي وهو، الأول هو سيد البيت، الأولى هي في الإتيكيت، هو أقوى من هي، هي أذكى من هو، هو أعظم من هي، هي أجمل من هو).

خلاف مع عمار الشريعى

وتجاهلت سعاد حسنى تعليمات الموسيقار عمار الشريعى أثناء تسجيل الأغانى وأنصب اهتمامها على الملحن كمال الطويل مما أغضب الشريعى، فأعطى أغنيتين من أغانى السندريلا إلى فاطمة عيد لتغنيها بصوتها هي خالى البيه، لتجيبلى شكلاتة يابلاش ياوله، إلا أن سعاد حسنى استطاعت إيقاف إذاعة الأغنيتين بالإذاعة بطلب منها.

احمد زكى وسعاد حسنى

وشهدت أحداث مسلسل هو وهى أكثر من خلاف وأكثر من تعديل، حتى ظهر الفنان الراحل أحمد زكى في لقاء تلفزيوني، وقدم اعتذاره إلى المشاهدين عن تأجيل عرض بقية الحلقات من هو وهى في شهر رمضان، مؤكدا أن الحلقات وعددها 15، تحتاج الخروج بشكل أفضل ورغم ذلك لم تكتمل التجربة.

رحيل فى مثل هذا اليوم

وأصيب الأسطورة أحمد زكي في نهاية حياته بسرطان الكبد وعانى منه كثيرا حتى رحل أثناء تصوير فيلم " حليم" فى مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005 بعد مشوار سينمائي وأفلام كانت علامة في السينما واختير خمسة منها ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.



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