الجمعة 28 مارس 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن القروض التجارية في بنك مصر

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يقدم بنك مصر لعملائه مجموعة متنوعة من القروض أبرزها القروض التجارية للأفراد.

 

وهي قروض يتم تقديمها للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، ويمكن استخدام هذه القروض لمجموعة متنوعة من الأغراض.

وتشمل قائمة القروض التجارية ما يلي:

قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة

قروض التعليم

العمليات الطبية الصغرى وخدمات التجميل والأجهزة التعويضية

حفلات الزواج

اشتراكات الأندية

صيانة واصلاح السيارات

واي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث (مورد / مقدم خدمة)

 

ويمنح قرض التجارية المتنوعة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتحويل مرتب / قسط (بتعهد/  بتعهد بدون مستحقات / جهات متعاقدة).

الموظفين بدون تحويل مرتب.

أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 300,000 جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهر.

المصروفات الإدارية: 1.50 % من قيمة القرض ( تخصم اليا).

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض سعر / بيان مصروفات

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:

صورة البطاقة الضريبية.

ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

 

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش

بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات)

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل)

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.

يمنح قرض تمويل المصروفات الدراسية للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

تمويل تعليم اتفاقية خاصة تحويل راتب.

تمويل تعليم اتفاقية خاصة موظف دخل افتراضي.

تمويل تعليم اتفاقية خاصة مهن وأعمال حرة دخل افتراضي.

 

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض 200,000 جنيه.

 الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 10 أشهر.

المصروفات الإدارية: لا يوجد.

 

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

صورة رخصة السيارة (إن وجدت).

بيان مصروفات دراسية.

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