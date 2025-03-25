وكيل شباب الدقهلية تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات بإدارة شباب دكرنس

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى ختام فاعليات المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات بإدارة شباب دكرنس، اليوم الثلاثاء، بنادي دكرنس الرياضي، من خلال التعاون والتنفيذ من قسم الشباب وقسم تنمية النشء بإدارة شباب دكرنس.

تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات بإدارة شباب دكرنس

بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد سعد مدير الادارة العامة لتنمية النشء، والحاج حسن الصادق رجل الأعمال، والحاج محسن عبد العظيم رجل الأعمال، والمهندس على الكنانى رجل الأعمال، وولاء مهنى رئيس قسم الشباب، ومحمد عويضه، وإيناس عبد العظيم، وآيات مسعود مسئولى قسم الشباب، وأسماء العراقى رئيس قسم تنمية النشء، وهالة عرفات، وولاء فيصل، ودعاء حسنى مسؤولى قسم تنمية النشء، ورؤساء مجالس الإدارة بمراكز الشباب ومديرى ومشرفى مراكز الشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والشخصيات العامة، وجمع غفير من الأهالى.





فقرات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

قدم الحفل الدكتور مراد عبد العزيز، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مجدى عبد السلام مدير الإدارة، تلاها كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وفقرات غنائية ما بين الإنشاد الدينى والابتهالات الدينية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم.

أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء الإحتفالية بتكريم حفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، عن خالص سعادته البالغة لوجودها بين كوكبة من نجوم حفظة القرآن الكريم، والأمهات الفضليات المثاليات على مستوى إدارة شباب دكرنس، واشادت بحسن التنظيم من قبل أقسام النشاط بالإدارة، متمنية مزيدًا من التقدم والنجاح للنشء والشباب على مستوى مراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس.

تشجيع الطلاب علي الاستمرار في حفظ القرآن

ومن جانبه أكد مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة، على الدعم المستمر من إدارة شباب دكرنس لأبنائنا من حفظة كتاب الله، وتشجيعهم علي الاستمرار في حفظ القرآن الكريم، وقدم خالص الشكر والتقدير للحاج محسن عبد العظيم، والحاج حسن الصادق على دعمهم لحفظة القرآن الكريم بإدارة شباب دكرنس، كما وجه الشكر لنادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر ابراهيم على حسن الاستقبال.

المسابقة تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن

الجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، كما تعمل علي غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدي النشء والشباب، وقراءة السنة النبوية الشريفة، لتصبح مراكز الشباب حلقة الوصل بين الشباب وعلماء الدين، لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب.

شهادات التقدير والهدايا المالية والعينية، وذلك تقديرا واعترافا بفضلهن واعتزازا بدورهن الرائد

هذا وقد كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ومجدى عبد السلام مدير عام الادارة، النشء والشباب من حفظة القرآن الكريم، وكذلك الأمهات المثاليات بشهادات التقدير والهدايا المالية والعينية، وذلك تقديرا واعترافا بفضلهن واعتزازا بدورهن الرائد كنماذج مشرفة للمرأة بوجه خاص، والأم المصرية بشكل عام في الحفاظ علي الأسرة والسعي الدائم لتحقيق السعادة للأسرة المصرية في ربوع الوطن.

تأتي فعاليات الاحتفالية بحفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات بدكرنس، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضه بالدقهلية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

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