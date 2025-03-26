الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

محافظ الدقهلية يشهد
محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة ليلة القدر بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر الشريف، وجمع كبير من أبناء محافظة الدقهلية.

وعقب صلاة العشاء والتراويح، بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عن "فضل ليلة القدر" للشيخ الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف، أكد فيها أن معنى "القدر" الشرف وعظمة الشأن وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العظيم القرآن الكريم سورة "القدر" في دلالة قاطعة على عظمة هذه الليلة وقدرها عند الله، وما ينزل فيها من نفحات ربانية على العباد وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها الملائكة ليرفع بها قدر العباد ويغفر لهم ذنوبهم جميعا إلا أن يشرك به، ليلة أنزل فيها الله دستور المسلمين وقرآن على نبينا الحبيب، ودعى الله العفو والغفران لجميع المسلمين.

وقال إن القرآن العظيم معجزة إلهية تظل خالدة مدى الدهر، وعلينا جميعا أن نتمسك بها ونحفظها ونحافظ عليها قولا وفعلا وسلوكا حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ودعا فضيلته بضرورة توحيد الصفوف وتوحيد الكلمة لتحقيق النصر المبين في الداخل والخارج، وأكد على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل توحيد الكلمة وتحقيق النصر في كل مواقع العمل، ودعا أن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وشرطتها وأن يؤمنها من كل مكروه وسوء وأن يحقق لها كل الخير، وعقب انتهاء خطبة ليلة القدر، قدمت ابتهالات دينية عن فضل الليلة المباركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيس القيادات الامنية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ايات من القران الكريم عبد الفتاح السيسي صلاة العشاء والتراويح محافظ الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف مديرية الاوقاف محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.. مؤسسات دولية: حالة عدم اليقين تدفع سعر الأوقية لمستوى 3500 دولار.. وخبراء يكشفون مصير المعدن الأصفر محليا

غدا، الحكم في استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

طامعين في ثواب ليلة القدر، روحانيات خاصة في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (صور)

بحضور 6 آلاف صائم، محافظ دمياط يتفقد أكبر مائدة إفطار جماعي

الأكثر قراءة

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

من محمد علي باشا إلى البرهان، حكاية القصر الجمهوري في السودان (فيديو)

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

مع الزاهدين.. الجنيد البغدادي إمام المدرسة الصوفية السنية

المزيد
الجريدة الرسمية