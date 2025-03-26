محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة ليلة القدر بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر الشريف، وجمع كبير من أبناء محافظة الدقهلية.

وعقب صلاة العشاء والتراويح، بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عن "فضل ليلة القدر" للشيخ الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف، أكد فيها أن معنى "القدر" الشرف وعظمة الشأن وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العظيم القرآن الكريم سورة "القدر" في دلالة قاطعة على عظمة هذه الليلة وقدرها عند الله، وما ينزل فيها من نفحات ربانية على العباد وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها الملائكة ليرفع بها قدر العباد ويغفر لهم ذنوبهم جميعا إلا أن يشرك به، ليلة أنزل فيها الله دستور المسلمين وقرآن على نبينا الحبيب، ودعى الله العفو والغفران لجميع المسلمين.

وقال إن القرآن العظيم معجزة إلهية تظل خالدة مدى الدهر، وعلينا جميعا أن نتمسك بها ونحفظها ونحافظ عليها قولا وفعلا وسلوكا حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ودعا فضيلته بضرورة توحيد الصفوف وتوحيد الكلمة لتحقيق النصر المبين في الداخل والخارج، وأكد على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل توحيد الكلمة وتحقيق النصر في كل مواقع العمل، ودعا أن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وشرطتها وأن يؤمنها من كل مكروه وسوء وأن يحقق لها كل الخير، وعقب انتهاء خطبة ليلة القدر، قدمت ابتهالات دينية عن فضل الليلة المباركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.