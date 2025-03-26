الأربعاء 26 مارس 2025
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وكيل صحة الدقهلية يتابع استعدادات المستشفيات لإجازة عيد الفطر

اجتماع صحة الدقهلية،
اجتماع صحة الدقهلية، فيتو

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بعقد اجتماع لبحث استعدادات المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى وذلك بحضور مديرى إدارات المستشفيات والرعاية الحرجة علاوة على الإدارات الفنية بالطب العلاجي.

بحث المجتمعون تعميم خطة الطوارئ وانعقاد غرفة عمليات الطوارئ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توافر كافة الادوية والمستلزمات اللازمة لتغطية فترة الأعياد.

وشدد وكيل الطب العلاجى على تكثيف المرور الإشرافي والانضباطي خلال فترة العيد على جميع مستشفيات المحافظة وسرعة الرد على جميع الشكاوى الإلكترونية في خلال ٤٨ ساعة من تقديمها.
 


كما شمل الاجتماع شرحًا تعريفيًا بمؤشرات أداء وتقييم مستشفيات قطاع الطب العلاجي وكذلك  نسب إشغال الأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات بما يتناسب مع مؤشرات الأداء والعمل على رفعها لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

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