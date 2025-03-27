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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30 وموقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل الجولة الـ 30 من البريميرليج.
 

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا 
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا 
كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا 
بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا 
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا 
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا 
يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا 
أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا 
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا 
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا 

 

أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي 

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تصدرها النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، فيما حل محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، في المركز الثالث.

وتصدر هالاند القائمة براتب شهري يبلغ 2.151 مليون جنيه إسترليني، يليه البلجيكي كيفين دي بروين بـ 1.723 مليون جنيه إسترليني، وجاء البرازيلي كاسيميرو ثالثًا، فيما تقاسم محمد صلاح المركز الثالث مع نجم مانشستر يونايتد بنفس الراتب البالغ 1.505 مليون جنيه إسترليني.

 

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي 

وجاءت قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إرلينج هالاند - 2.151 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

2- كيفين دي بروين - 1.723 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

3- محمد صلاح - 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

4- كاسيميرو - 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

5- ماركوس راشفورد - 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

6- رحيم سترلينج - 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

 

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً -  استاد الإمارات
وولفرهامبتون ضد وست هام -  8:45 مساءً  -  ملعب مولينيو
نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً -  ملعب سيتي جراوند

 الأربعاء 2 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً  - ملعب الاتحاد
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً  - ملعب سانت جيمس بارك
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً  -  ملعب سينت ماري
بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً  -  ملعب فيتاليتي
برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً  - ملعب فالمر
ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً -  آنفيلد

3 أبريل 2025
تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج

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