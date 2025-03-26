الأربعاء 26 مارس 2025
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رياضة

الكشف عن رواتب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز

حكم من الدوري الإنجليزي
حكم من الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن رواتب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقاضى الحكام الأكثر خبرة ما يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا (300 ألف يورو)، بينما يتراوح متوسط الرواتب بين الحكام بين 170 ألف و180 ألف جنيه إسترليني.

تفاوت رواتب حكام الدوري الإنجليزي 

هذا ما كشفته صحيفة، والتي تشير إلى أن رواتب الحكام تتفاوت حسب خبرتهم وأقدميتهم، وأن هذا الدخل يتراوح بين 72 ألف و148 ألف جنيه إسترليني، ويضاف إليها بعد ذلك مكافآت الأداء والحوافز عن المباريات التي يديرونها.

ويتقاضى كبار الحكام مثل أنتوني تايلور ومايكل أوليفر حوالي 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بينما يتقاضى الحكام المبتدئين 125 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويمكنهم أن يضيفوا إلى ذلك كل ما يتقاضونه لاحقًا مقابل المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2023، لا يمكنهم تحكيم مباريات في بطولات الدوري المحلية الأخرى، مثل الإمارات أو السعودية، بسبب تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن ذلك.

متوسط راتب حكام الدوري الإسباني 

ويبلغ متوسط الراتب السنوي للحكم في إسبانيا، على سبيل المثال، 265 ألف يورو، دون إضافة ما يتقاضاه الحكم في المباريات الدولية.

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