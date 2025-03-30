ما حكم صلاة العيد؟ وما حكمة عيد الفطر ومعناه؟

عيد الفطر المبارك، أكدت دار الإفتاء أن لعيد الفطر أهمية كبيرة تعود على كل من الفرد والمجتمع، لأنه يُعدُّ شعارًا لإتمام المُسلمين فريضة الصيام.

سبب تسميته بهذا الاسم

العيد: هو كل يوم فيه جمع، وأصل الكلمة من عاد يعود، قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.

وعيد الفطر سمي كذلك لأن المسلمين يفطرون فيه بعد صيام شهر رمضان.

وعيد الفطرِ يأتي بعد أن يُتِمَّ المسلمونَ الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان، وقد شُرِع هذا العيد ليشكر الناس الله -سبحانه وتعالى- على إتمام صيام شهر رمضان المبارك.

حكمة عيد الفطر ومعناه

لقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

والمسلمون يتسامون بأعيادهم ويربطونها بأمجادهم، ويتحقق في العيد البعد الروحي للدين الإسلامي ويكون للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعًا يشاركون في تحقيق هذه المعاني واستشعار آثارها المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن وتجدد العيد.

ما حكم صلاة العيد؟

حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.

ومن السنة أيضًا يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعًا في حضور صلاة العيد حتى ولو لم يؤد البعض الصلاة لعذر شرعي. روت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. ويصف لنا جابر بن عبد الله صلاة العيد مع الرسول فيقول: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن» إلى آخر الحديث.

فضائل عيد الفطر المبارك

في العيد تتجلى الكثير من معاني الإسلام الاجتماعية والإنسانية، فيه تتقارب القلوب على الود، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر.

وفي العيد أيضا تذكير بحق الضعفاء في المجتمع الإسلامي بزكاة الفطر حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة، وهذا هو الهدف من تشريع «صدقة الفطر» في عيد الفطر.

صدقة الفطر، فيتو

أما المعنى الإنساني في العيد، فهو أن يشترك أعدادٌ كبيرة من المسلمين بالفرح والسرور في وقت واحد فيظهر اتحادهم وتُعلم كثرتهم باجتماعهم، فإذا بالأمة تلتقي على الشعور المشترك، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية والروحية والاجتماعية.

عيد الفطر، فيتو

الفرح والسُّرور من شعائر الدين في العيد

وقد رخص النبي -صلّى الله عليه وسلّم- للمسلمين في هذا اليوم إظهار السرور وتأكيده، بالغناء والضرب بالدف واللعب واللهو المباح، بل إن من الأحاديث ما يفيد أن إظهار هذا السرور في الأعياد شعيرة من شعائر هذا الدين، ولهذا فقد رُوي عن عِياض الأشعريّ أنه شهد عيدًا بالأنبار فقال: ما لي أراكم لا تُقلِّسون، فقد كانوا في زمان رسول الله يفعلونه. والتقليس: هو الضرب بالدف والغناء.

ورُوي عن عائشة قالت: إن أبا بكر دخل عليها والنبي عندها في يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بما تَقاوَلَت به الأنصار في يوم حرب بُعاث، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان عند رسول الله! فقال النبي: «دَعْهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا، وإن عيدنا هذا اليوم». ورُوي عن أنس قال: قدم النبي المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال: «قد أبدلكم الله ـ الله ـ بهما خيرًا منهما؛ يوم الفطر ويوم الأضحى».

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