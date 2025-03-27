تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

وأكد مدرب برشلونة، هانز فليك، أن البرازيلي رافينها والأوروجواياني رونالد أراوخو، لن يشاركا في المباراة أمام أوساسونا، كما أضاف عن تواجد لاعبه باو كوبارسي على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة، وسيعتمد على إريك جارسيا وإينيجو مارتينز في مركز قلب الدفاع.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، جارسيا، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

وسبق وتم تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، في شهر مارس الجاري.

موعد مباراة برشلونة وأوساوسونا

وتنطلق مباراة برشلونة وأوساوسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتذاع مباراة برشلونة وأوساوسونا عبر قناة beIN sports HD1.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني علما بأن ريال مدريد خاض 28 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، في حين أن برشلونة خاض 27 مواجهة.

فيما يحتل أوساسونا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 33 نقطة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أروقة نادي برشلونة الإسباني بعد وفاة طبيب الفريق كارليس مينارو جارسيا 8 مارس الجاري.

من هو الراحل كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

ويعد الطبيب الراحل كارليس مينارو أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

وحصل مينارو، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 40 عامًا، على شهادة الطب من جامعة "روفيرا إي فيرجيلي" في مدينة تاراغونا الإسبانية كما تخصص في الطب الرياضي وحصل على درجة الماجستير في طب الإصابات الرياضية من جامعة برشلونة.

وتولى مينارو مسئولية القسم الطبي في نادي تيراسا في عام 2004، مرورًا بنادي أونيو إسبورتيفا سانت أندريو وساباديل.

رحلة عمله مع نادي برشلونة

وبدأ مينارو عمله في نادي برشلونة في يوليو 2017، وعمل لسنوات مع فرق الشباب كما عمل مع فريق كرة القدم داخل الصالات.

وكان مينارو من أهم أعضاء الفريق الذي قاده ريكارد برونا بداية من الموسم الحالي، وعمل بشكل يومي مع لاعبي نادي برشلونة.

وعمل مينارو لمدة ست سنوات كطبيب مساعد في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية في مركز Alt Rendiment de Sant Cugat، وهو المنصب الذي جمعه مع منصب رئيس الخدمات الطبية في مركز الرياضات الإلكترونية في كتالونيا.

وتُوفي مينارو وهو نائم أثناء حصوله على فترة الراحة أثناء القيلولة بفندق إقامة الفريق قبل لقاء أوساسونا الذي كان مقرر له يوم 8 مارس الجاري قبل تأجيل المواجهة بسبب وفاة الطبيب.

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