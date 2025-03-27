مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة اثنين بإطلاق نار في فلوريدا الأمريكية

لقي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم وأصيب اثنان في إطلاق نار بمدينة بمبروك بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسب قناة "سي بي إس".



وذكرت القناة أن الحادث وقع في مبنى سكني متعدد الشقق.

وأفاد أحد السكان، نقلًا عن جارٍ آخر، أن رجلا حاول قتل عائلته بأكملها قبل أن يحاول الانتحار.

وعند وصول شرطة بمبروك بارك، عثروا على امرأة و3 أطفال قتلى في المكان، بينما تم نقل رجل وفتاة إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وما زال الغموض يكتنف دوافع الجريمة.

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