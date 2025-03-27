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حوادث

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بالاعتداء على الأهالي وإشعال النار بمنازلهم في أبو النمرس

جهود مكثفة لضبط متهم
جهود مكثفة لضبط متهم باسغال الني أن بمنازل قرية المتوات،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها للقبض على المتهم بإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، بقرية المنوات التابعة لمركز شرطة أبو النمرس عقب صلاة التراويح أمام المسجد.

ويقوم فريق بحث بجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

 

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، قام خلالها عاطل بالاعتداء على عدد من الأهالي وإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، وذلك عقب صلاة التراويح أمام المسجد، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اعتداء المتهم على أفراد من العائلة، مستخدمًا أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

كما أضرم المتهم النيران في مداخل بعض المنازل قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليها. 
 

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الأجهزة الأمنية بقرية المنوات لاة التراويح

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