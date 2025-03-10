كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية نحو البحر

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ باليستية غير محددة النوع قبالة السواحل الغربية لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية نحو البحر

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه تم رصد عمليات الإطلاق اليوم الاثنين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية عنها.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد ساعات فقط من بدء القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية مناوراتهما السنوية المشتركة، التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبا على غزو محتمل لها.

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