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ثقافة وفنون

مجدي الهواري: محمد صلاح "مزاجنجي" والحالة النفسية تؤثر عليه

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نفى المخرج مجدي الهواري، تصريحا منسوبا له بأنه اعترض على مطالب محمد صلاح بالحصول على أجر ضخم في نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: "الكلام ده مش مظبوط وكتبت بوست بعد ماتش نيوكاسل وأنا راجل كروي وبحب الكرة وكتبت أنه درس قاسي جدا أنهم خرجوا من البطولة دي أمام نيو كاسل 2-1 بسبب إن ليفربول مش محققين مطالب صلاح".

 

مجدي الهواري: برج الجوزاء يؤثر على حالة محمد صلاح

وأوضح مجدي الهواري، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح برج الجوزاء وعامل الحالة النفسية مؤثر جدا عليه، مضيفا: "محمد صلاح مزاجنجي ولو أنت مش مظبطه نفسيا قبل اللعب بيظهر على تعبيرات وشه وأنا مخرج وعارف وهو مضايق".

مجدي الهواري: معاناة محمد صلاح الفترة الأخيرة مع ليفربول

وتابع: "محمد صلاح كان مش في حالته وحاطط في دماغه مستقبله مع ليفربول وأرقامه وليفربول طبعا منظومة كبيرة وهما أكيد فاهمين أن مزاج النجم مهم قبل لعب الماتش.

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