أهداهن 6 رحلات عمرة، محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل إفطار "الأمهات المثاليات"

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة للسادة أعضاء الجهاز التنفيذي، بمشاركة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، في تقليدٍ سنوي يعزز روح الألفة والمودة.

شارك في حفل الإفطار سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وعقب تناول الإفطار، وجّه محافظ الوادى الجديد، بمنح الأمهات المثاليات ولاعبة الأولمبياد الخاص إيمان شافعي (٦) رحلات عمرة، تقديرًا لدورهم الطيب والملهم، ودعمًا للنماذج المضيئة في المجتمع.

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