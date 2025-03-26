رفع درجة الاستعداد القصوى بصحة الوادي الجديد خلال عيد الفطر المبارك

رفعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والإدارات الصحية والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة والطوارئ ووجود مديري المستشفيات والتأكد من أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ.

أكد بذلك الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، وأشار في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إلى تجهيز خطة مرور الفرق الإشرافية لمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية العلاجية والوقائية وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته والأمصال والطعوم وجاهزية عيادات العقر وكذلك الاطمئنان لصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي، وكذا تنتشر العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية، بالإضافة لتواجد فرق المبادرات لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجانًا والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى انتشار فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأكد «شريف» أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة مدير المديرية وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في الحالات الطارئة وحل أي مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.