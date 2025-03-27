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غدا، ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية ببورسعيد

ختام البطولات الرمضانية
ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية، فيتو

تستعد أندية بورتو الرياضية في بورتوسعيد وبورتو المنيا وبورتو جولف مارينا لاختتام فعالياتها الرياضية الرمضانية غدا الجمعة 28 مارس 2025، بعد منافسات حماسية شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في مختلف البطولات الرياضية.

ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية
ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية

فعاليات نادي بورتو الرياضي بورسعيد

و شهدت البطولات الرمضانية تنوعًا كبيرًا، حيث تضمنت المنافسات:

كرة القدم – الكبار (أكبر من 16 سنة)

كرة القدم – الشباب (مواليد 2010-2016)

كرة القدم – الإناث (أكبر من 16 سنة)

البادل (أكبر من 15 سنة – بنين وبنات)

التايكوندو (مواليد 2012-2017)


وشارك في هذه البطولات 565 لاعبًا ولاعبة، في أجواء مليئة بالتحدي والشغف، مما يعكس اهتمام النادي بتقديم تجربة رياضية متكاملة لجميع الفئات.

ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية
ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية

فعاليات نادي بورتو الرياضي المنيا

أما في نادي بورتو الرياضي-المنيا، فقد شملت البطولات الرمضانية:

كرة القدم – الكبار (أكبر من 16 سنة)

كرة القدم – الشباب (مواليد 2010-2016)

كرة القدم – الإناث (أكبر من 16 سنة)

الكرة الطائرة (أكبر من 15 سنة – بنين وبنات)

كرة السلة (1 ضد 1) – ميني باسكت

التنس (بنين وبنات 12، 14 سنة – والكبار)

كرة اليد (بنين وبنات أكبر من 15 سنة)

وشهدت البطولات مشاركة 500 لاعب ولاعبة، وسط تفاعل جماهيري كبير ودعم مستمر من إدارة النادي.

ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية
ختام البطولات الرمضانية في أندية بورتو الرياضية

نادي بورتو الرياضي-جولف بورتو مارينا

وشهدت الدورات الرمضانية في نادي بورتو الرياضي-جولف بورتو مارينا تنوعًا كبيرًا، حيث تضمنت المنافسات:

كرة القدم – الكبار (أكبر من 16 سنة)

البادل (أكبر من 15 سنة – بنين وبنات)


وفي هذا السياق، قال المهندس أمير عبد القادر حبيب، رئيس مجلس إدارة شركة عامر للنوادي وأندية بورتو الرياضية:" شهدت الدورات الرمضانية هذا العام إقبالًا كبيرًا ومنافسات مميزة بين اللاعبين. نسعى دائمًا لتوفير بيئة رياضية متكاملة تجمع بين التنافس الشريف والروح الرياضية، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات مستقبلًا لتعزيز الرياضة في مجتمعاتنا".

وتابع: "تصل هذه البطولات إلى محطتها الأخيرة غدا الجمعة، حيث ستُقام النهائيات وحفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين، وسط أجواء احتفالية بحضور اللاعبين وأسرهم، تأكيدًا على التزام أندية بورتو بتعزيز النشاط الرياضي خلال الشهر الكريم".

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