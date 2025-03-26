رئيس الأوبرا يسلم كأس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم لفريق الإدارة الهندسية

سلم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا المصرية كاس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم التى أقيمت لإدارات الأوبرا وفاز بها بركلات الترجيح فريق الإدارة الهندسية بعد مباراة قوية جمعته بفريق إدارة الخدمات الفنية.

وجاءت الدورة الرمضانية لكرة القدم فى اطار النشاط الرياضى الذى يتم تنظيمه للعاملين بهدف تعزيز الروابط بينهم من خلال الأنشطة الرياضيةالتى تسهم فى نشر قيم التعاون والتنافس الإيجابى بما ينعكس على الأداء العام داخل المؤسسة.

وكانت المباراة النهائية قد شهدها كل من الكابتن أيمن نادى المدير الفنى والمشرف العام على النشاط الرياضى، أسامة احمد رئيس النشاط الرياضى، سيد سليمان سكرتير عام اللجنة الرياضية، محمد عبد الفتاح نائب رئيس اللجنة الرياضية، وليد شقوير المدير العام المالى ومحمود سامى المشرف المالى كما شارك فى تنظيم البطولة كل من أيمن الحناوى وياسمين هشام اللذان أسهما فى تنسيق فعاليات الدورة بنجاح.

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