الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

5 نصائح للصائم للمحافظة على طاقته خلال الصيام

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو
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تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان.

 

وتقدم نهى محمد، باحث مساعد الصحة العامة، نائب مدير وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث،  كيف يحافظ الصائم على طاقته خلال الصيام: 
 

 يُنصح بتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر، الفريك، البرغل، لتزويد الجسم بالطاقة على مدى أطول.
 

تناول الخضراوات الغنية بالفيتامينات مثل البنجر والطماطم، فهي تدعم النشاط والحيوية.
 

 إدراج البقوليات كالفول والعدس ضمن وجباتك لتعزيز الشعور بالشبع وتحسين مستوى الطاقة.
 

 الحرص على تناول اللحوم الحمراء قليلة الدسم لدعم بنية العضلات وتعويض الفاقد من العناصر الغذائية.

احرصوا على تنويع وجباتكم وتجنبوا الإفراط في السكريات لضمان طاقة مستمرة طوال اليوم. 

 

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