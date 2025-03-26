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التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "Cambridge"، والكائنة في (25 شارع فوزي معاذ - أبراج صفوة رجال الأعمال- سموحة - الإسكندرية)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتدعي منح عدة دبلومات وهي (دبلومة إدارة جودة المستشفيات ومكافحة العدوي، دبلومة إدارة الموارد البشرية، دبلومة إدارة الأعمال، دبلومة الإمداد والتوزيع، الدبلومة المهنية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية)، بالتعاون مع رابطة إدارة الأعمال بالإسكندرية G B A، كما تزعم إمكانية توثيق الشهادة من الخارجية البريطانية والسفارة المصرية في لندن.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر عمرو"، والكائنة في (شارع زكريا غنيم - عمارة رقم 109 - الدور الأرضي - محافظة الإسكندرية)، لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، نظير مبالغ مالية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد الوزارة استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، وللتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 
قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

 

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