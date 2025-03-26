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رياضة

موعد معسكر منتخب الشباب الأخير استعدادا لأمم إفريقيا تحت 20 سنة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، موعد معسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة .

واستقر أسامة نبيه على إنطلاق معسكر منتخب الشباب مواليد 2005، يوم 18 أبريل المقبل، في ختام تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تقام في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

 

منتخب مصر يفوز على الإمارات بخماسية

سحق منتخب مصر مواليد 2005  لكرة القدم بقيادة مديرهم الفني الكابتن أسامة نبيه منتخب الإمارات  الأولمبي 5 - 1  فى ختام تجارية الودية الدولية التى أقامها فى الدوحة مع المنتخبات الأولمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و2003 بينما تلعب مصر بمنتخب الشباب مواليد 2005 والذي يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو القادمين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.

بعثة منتخب الشباب، فيتو
بعثة منتخب الشباب، فيتو

 

محمد أبو حسين رئيسا لبعثة منتخب الشباب

شهد المباراة محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر في قطر وأشاد باللاعبين وهنأهم على الأداء الرجولى بعد المباراة.

وقدم شباب الفراعنة واحدة من التجارب القوية واستعرضوا فيها مهاريًّا وفنيًّا وخططيًّا خاصة في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف، وفي الشوط الثاني انتفض شباب مصر، وفرضوا سيطرتهم تماما على مجريات اللعب،  ونجح المهاري الخطير كاباكا فى تلقي بينة رائعة من  عبد الناصر وسددها كاباكا محرزًا هدف التعادل.

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

 وتوالت غارات احفاد الفراعنة وعزز محمد سمير النتيجة بهدف ثاني وبعدها تلقى الدينامو محمد عبد الله بينية من كاباكا محرزًا الهدف الثالث للفراعنة ثم أضاف الهدف الرابع لمصر والثاني له من تمريرة خضر قبل أن يحرز مؤمن شريف الهدف الخامس من تسديدة قوية.

 

تشكيل منتخب مصر للشباب 

بدأ شباب مصر المباراة بتشكيل ضم كلًّا من: أحمد وهب فى حراسة المرمى ومحمد سمير وبلال موسى وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي.. أحمد كاباكا  ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر وسوني أحمد.

 وعلى دكة البدلاء: عبد المنعم تامر وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد وأحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد.

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