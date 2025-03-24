الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات ببطولة قطر الدولية

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

يختتم  منتخب الشباب استعداداته اليوم الاثنين،  لمواجهة الإمارات فى ختام دورة قطر الودية الدولية.

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، السبت الماضي، ضمن مواجهات الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

قائمة منتخب الشباب بدورة قطر 


وتضم قائمة المنتخب 35 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو أسامة وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا
ويستعد منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية من ١٨ أبريل إلى ٢٦ مايو المقبل ويعتبر معسكره فى قطر هو أول احتكاك دولي للاعبين وأسفر لقاءه الودي الأول مع منتخب قطر الأوليمبي بالتعادل ١ - ١ ثم خسر من كرواتيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب أحمد كاباكا بطولة قطر الدولية قائمة منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 منتخب مصر للشباب مواليد 2005 منتخب كرواتيا الأولمبي منتخب كرواتيا منتخب مصر

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

تشافي يتلقى عرضا للتدريب بالدوري السعودي

وصول بعثة منتخب سيراليون للقاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة بتصفيات المونديال

بعد اقترابه من الصعود، أرقام حسام حسن مع الفراعنة بتصفيات مونديال 2026

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أوروبا وإفريقا بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية

حشود ضخمة وتحركات عسكرية، كواليس الخطة الأمريكية لتغيير خريطة الشرق الأوسط

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت

بعد إنشاء أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

حدث يوم 24 رمضان، سنة 20 هـ، بدء إنشاء أول مسجد في مصر وإفريقيا

المزيد
الجريدة الرسمية