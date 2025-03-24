منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات ببطولة قطر الدولية

يختتم منتخب الشباب استعداداته اليوم الاثنين، لمواجهة الإمارات فى ختام دورة قطر الودية الدولية.

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، السبت الماضي، ضمن مواجهات الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

قائمة منتخب الشباب بدورة قطر



وتضم قائمة المنتخب 35 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو أسامة وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

ويستعد منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية من ١٨ أبريل إلى ٢٦ مايو المقبل ويعتبر معسكره فى قطر هو أول احتكاك دولي للاعبين وأسفر لقاءه الودي الأول مع منتخب قطر الأوليمبي بالتعادل ١ - ١ ثم خسر من كرواتيا.

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