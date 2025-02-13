وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة ببناء ناتو أكثر قوة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أنّ واشنطن ملتزمة ببناء ناتو أكثر قوة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أمريكا تؤكد ألتزامها بتقوية الناتو

وأكد وزير الدفاع الأمريكي: "نحتاج لزيادة مساهمات دول أوروبا في الحلف إلى نسبة 5% من الناتج المحلي، وعلى قادة أوروبا القيام بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن قارتهم".

وتابع: "إدارة ترامب تعتمد استراتيجية تحقيق السلام من خلال القوة والحوار، ونسعى لنهاية دبلوماسية لحرب أوكرانيا بطريقة توجد السلام الدائم".

وأوضح: "نرفض اعتبار اتصال ترامب ببوتين تنازلا، وهناك فرص استثمارية كثيرة يمكننا الاستفادة منها في أوكرانيا".

وواصل: "لم نسحب من أوكرانيا أوراقها الرابحة والضاغطة، وربما تنتهي الحرب الأوكرانية إلى ترسيم حدود غير مرض للطرفين".

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