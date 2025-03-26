أكثر من مجرد زميل، نجم الأهلي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر والنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر محمد هاني صورة له مع صلاح عبر موقع "إكس"، معلقا عليها: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، ممتن لأن أعتبرك صديقًا وأخًا".

وشارك محمد هاني ومحمد صلاح في فوز منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 ثم سيراليون 1-0 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليبتعد الفراعنة بصدارة المجموعة وأصبحوا على بعد خطوة من التأهل إلى كأس العالم 2026 والمقرر إقامته في كندا والمكسيك والولايات الأمريكية.



أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح

من ناحية أخرى، علق روبي فاولر نجم ليفربول الإنجليزي السابق، على مستقبل محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل بعد إلى اتفاق للتجديد، ومعه ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.

ويرى فاولر أن محمد صلاح يجب أن يحصل على ما يريد من ليفربول من أجل البقاء، قائلا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "بالتأكيد كمشجع لليفربول، أريد أن يحتفظ ليفربول بهم".

وأضاف: "أريد بقاء اللاعبين الثلاثة، أعتقد أن عدم حسم الأمر حتى الآن أمر سيء للنادي، لكن مهما حدث، فأنا مؤمن تمامًا بما قدمه محمد صلاح، وما حققه كان استثنائيًا، لقد كان لاعبًا رائعًا مع ليفربول، ولاعبًا لا يُصدق هذا العام، سأمنحه ما يريد، لأنه أثبت جدارته، أي شخص يأتي إلى ليفربول الآن سينفق مبالغ طائلة على ضمه، بالإضافة إلى راتبه، فلماذا لا نمنح محمد صلاح هذا المبلغ لشخص مجرب؟".

وأضاف: "أحرص على عدم المبالغة في انتقاد صلاح لأنه كان رائعًا هذا العام، لم تكن مباراتاه الأخيرتان رائعتين (أمام باريس سان جيرمان وضد نيوكاسل)، ونحن نعلم ذلك، وسيكون أول من يعترف بذلك".

واسترسل فاولر: "أنا حذر من أن يهاجم أحد صلاح، لأنه يُفترض أنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في العالم، لديه لحظة سحرية في أي مباراة، ولم يُظهر ذلك قط ضد نيوكاسل، ولا أريد أن أثير ضجة إعلامية، لكن هذا هو المقلق على الأرجح، لم يُظهر أي شيء يُذكر".

واستدرك: "ولكن بالنسبة لما فعله محمد صلاح، وما حققه، وما سيحققه في المباريات المتبقية، لا أشك في أنه سيكون لاعبًا يسجل المزيد من الأهداف وسيسبب الفوضى والخراب (للخصوم)".

وأتم: "لكن تخيّل لو فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز ثم جددوا مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة، أعني، سيعود أفضل نادٍ في العالم، أليس كذلك؟".

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